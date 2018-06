Concours : Géants ! exposition au Coudenberg

Depuis les temps reculés, les hommes ont imaginé des êtres gigantesques, bienveillants ou terrifiants. Selon le folkloriste Albert Marinus, les géants processionnels et de cortège expriment le besoin de traduire de façon concrète et extraordinaire les idées et les sentiments. Dans nos régions (les Pays-Bas), les archives attestent l’existence de géants dans l’ensemble des Pays-Bas au 15e siècle : Goliath, Cheval Bayard (accompagné des quatre fils Aymon) ou saint Georges affrontant le Dragon.

Cette exposition met en évidence toutes les facettes de ces personnages, héros bibliques ou légendaires, plus imposants que le commun des mortels. Elle prend place au cœur des vestiges du Palais du Coudenberg qui fut la résidence bruxelloise de l’empereur Charles Quint.

Une réalisation du Centre Albert Marinus.

L'exposition est ouverte jusqu'au 2/9/2018 au Palais du Coudenberg – Place des Palais 7 – 1000 Bruxelles