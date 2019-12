Concours : Exposition Dali & Magritte aux Musées royaux des Beaux-arts

L’exposition Dalí & Magritte présentée par les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique vient d’accueillir son 95.118e visiteur. Ouverte depuis le 11 octobre, l’exposition consacrée aux deux grandes icônes du surréalisme connaît un succès croissant.

Pour la première fois, 90 ans après leur rencontre, l’exposition révèle les liens personnels, mais aussi philosophiques et esthétiques entre Salvador Dalí et René Magritte. À travers près de 100 peintures, sculptures, dessins et photographies, Dalí & Magritte lève le voile sur leur relation qui oscillera entre influence, dialogue et rivalité. Plus de 40 musées internationaux et collections privées ont prêté leurs chefs-d’œuvre pour cet événement unique.

Le musée a enregistré des pics de fréquentation de plus de 5.000 visiteurs le week-end. Face à la demande du public, l’exposition – qui affiche souvent "sold-out" – sera exceptionnellement ouverte 7 jours sur 7 (les lundis inclus donc) à partir du 23 décembre. Plusieurs nouvelles dates de " visites en famille " viennent également enrichir le programme d’activités.

L’exposition se tient encore pendant deux mois, jusqu’au 9 février 2020. Il est conseillé de réserver ses billets en ligne.