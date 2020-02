Concours COLLECTIBLE . Trois collections de design en Belgique

Pour la seconde fois, le ADAM - Brussels Design Museum, le CID - centre d'innovation et de design au Grand-Hornu et le Design Museum Gent, présentent conjointement à Collectible une sélection de leurs collections de design. Prenant pour point de départ le thème de la couleur et du design, cette présentation rassemble les différentes visions de trois institutions et collections distinctes.

Tout comme les couleurs d'une œuvre d'art peuvent produire une certaine ambiance, les couleurs d'un bâtiment, d'une pièce ou d'un objet du quotidien peuvent influencer profondément la manière dont ils sont perçus. Par exemple, sur le plan physiologique, de nombreuses études ont montré que la lumière bleue ralentit la production de mélatonine, ce qui rend les gens plus alertes ou plus éveillés, même la nuit.

La collection du Design Museum Gent s'étend du 15e siècle à nos jours. Sa politique de collection se concentre sur l'histoire du design belge, le design en rapport avec l’habitat et les pièces-clés de design international actuelles. Le CID collectionne les objets de design des 40 dernières années. La sélection suit son programme culturel, avec des pièces belges et internationales significatives. Le ADAM - Brussels Design Museum conserve et valorise le design plastique des années 1950 à nos jours. Malléables ou rigides, les plastiques se caractérisent fortement par leur couleur.