Concours - Banksy : Genius or Vandal

La célèbre exposition, présentée dans 15 villes à travers le monde, arrive à Bruxelles ! Consacrée au célèbre et énigmatique artiste britannique, l'exposition permet aux visiteurs de plonger dans l'univers artistique controversé du créateur le plus influent de l'époque et présente plus de 80 œuvres authentiques et certifiées issues de collections privées européennes. plus d'infos sur le site officiel de l'expo

Immersion artistique multisensorielle

Une impressionnante installation multimédia, créée spécialement pour cette exposition, accueillera les visiteurs, révélant les secrets de l'artiste et mettant en valeur ses pièces les plus importantes - à travers sa carrière controversée. En plus d’être la plus grande collection d'œuvres d'art de Banksy, l'exposition présente des installations artistiques, photos et vidéos du street-art de Banksy, dans son environnement d’origine, et pour la plupart actuellement effacées ou perdues. Cette exposition, comme tout événement dédié à Banksy, n'est pas autorisée par l'artiste, qui reste anonyme et indépendant.

Covid-friendly et accessible à tous les âges

Banksy : Genius or Vandal ? est un événement organisé dans la plus grande sécurité sanitaire et le respect de la distance sociale. L’exposition a lieu dans un espace spacieux et est adaptée au grand public tel que les familles, les groupes scolaires, les couples et les personnes âgées. Tous les espaces sont aménagés en tenant compte des nouvelles règles de distanciation sociale.

