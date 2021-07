Concours : Art & Rite. Le pouvoir des objets au Musée L

Les œuvres d’art ont une vie ! Le Musée L interpelle le visiteur sur cette question dans sa nouvelle exposition temporaire, intitulée Art & Rite. Le pouvoir des objets.

Avant leur mise sous vitrine dans les musées, les objets sont en effet liés à des rites qui rythment le quotidien ou sont activés lors de fêtes essentielles pour les personnes qui y participent… Prières, mariages, initiation, funérailles, rites quotidiens… autant de moments où les objets sont touchés, manipulés, transformés… Par leur présentation au musée, les objets participent à une ultime forme de rite qui est la contemplation suscitée par le dispositif scénographique. Ce changement de statut des objets pose question.

lire aussi : Musée L : un dialogue entre les arts et les sciences

L’exposition Art & Rite. Le pouvoir des objets présente une sélection d’objets nouant un dialogue entre cultures (Europe, Congo, Ladakh, Nouvelle-Guinée…). Elle invite le visiteur à se laisser emporter par la présence, la beauté, l’étrangeté et la multitude des objets acteurs de pratiques rituelles qui tendent à l’apaisement, à l’équilibre vital et la mise en ordre des mondes visibles et invisibles.

L’exposition est accompagnée d’un riche programme d’activités pour tous les publics : carnet de jeux pour les enfants de 6 à 12 ans, nocturne pour les familles, capsules vidéo accessible via QR-Code, visites guidées en "bulle"…