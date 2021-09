Comment résister à la propagande de guerre ? Exposition au Mundaneum

L'affiche de l'expo “ Résister à la propagande de guerre - Dix principes élémentaires” © Mundaneum

Si l’exposition ne cherche pas à déterminer qui sont les gentils et les méchants, elle tente de mettre en avant les mécanismes qui font d’un message un discours de propagande de guerre. S’inspirant du travail et du livre d’Anne Morelli (ULB), Principes élémentaires de propagande de guerre, l’exposition montre les techniques utilisées dans le cadre des conflits modernes pour justifier le combat. Ces principes sont illustrés par des affiches issues des collections du Mundaneum.

Parmi les principes, pointons le fait d’attribuer la responsabilité du conflit à une seule personne, un leader charismatique. La guerre ne se fait alors plus qu’envers l’adversaire démoniaque qui l’incarne. Une autre technique consiste à montrer et dénoncer les atrocités de l’ennemi et à vanter les mérites de sa propre armée et sa sympathie pour le peuple. Dans le même esprit, les messages de propagande ont tendance à dénoncer les méthodes déloyales de l’ennemi et à démontrer que son armée est respectueuse des règles et de la morale. Utilisant les techniques de communication les plus modernes, ces mécanismes s’appliquent depuis la Première Guerre mondiale jusqu’aux conflits les plus récents.