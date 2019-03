Collectible, le salon du design contemporain du 14 au 17 mars à l'Espace Vanderborght

COLLECTIBLE, le salon exclusivement consacré au design contemporain de collection ouvrira ses portes du 14 au 17 mars 2019 en plein centre de Bruxelles, au sein de l'Espace Vanderborght.

COLLECTIBLE réunira une centaine d’exposants internationaux, parmi lesquels les principales galeries de design, designers, studios de design, éditeurs, musées et revues spécialisées. Ils présenteront des pièces uniques ou des éditions très limitées. L’événement offre une expérience unique et invite ses visiteurs à s’immerger dans une atmosphère et une mise en scène similaires à celle d’une exposition afin de mettre en lumière le meilleur de la création en design actuel.

COLLECTIBLE en pratique :

14-17 Mars 2019

Vanderborght Building

50 Rue de l’Ecuyer

1000 Bruxelles



Jeudi 14 mars - 12h à 19h

Vendredi 15 mars – 12h à 20h

Samedi 16 mars – 12h à 20h

Dimanche 17 mars – 12h à 19h

Ticket d’entrée : 18 euros

Prévente : 15 euros

Réduction +65 / - 26 ans : 12 euros

Gratuit : -15 ans et sans emplois.

Accessible aux personnes à mobilité réduite