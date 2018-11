“Claude Monet, l’obsession des Nymphéas” : plongée en VR dans les nénuphars

Dans le cadre du Focus collection Monet - Clemenceau, le Musée de l’Orangerie à Paris propose une expérience interactive en réalité virtuelle autour des Nymphéas.

Dans sa demeure normande de Giverny, Claude Monet a longtemps admiré ce jardin d’eau et son pont japonais le surplombant. Les couleurs changeantes au fil des saisons, la beauté incandescente des nénuphars et de la végétation avoisinante sont autant d’éléments qui ont inspiré au peintre sa série Les Nymphéas. Ce cycle a été débuté dans les années 1890 et courra jusqu’à sa mort en 1926, les quelques 250 toiles sont depuis devenues des monuments de l’art impressionniste. Une exposition unique de huit toiles assemblées comme une composition ont été installées au Musée de l’Orangerie, selon les volontés de l’artiste, qui deviendra en conséquent la “chapelle Sixtine de l’art impressionniste”. Monet avait offert ces oeuvres à la France au lendemain de l’armistice, pour fêter la paix et le retour au calme.

Alors que le Google Art Project propose une visite guidée virtuelle de la collection du musée impressionniste parisien, une expérience en réalité virtuelle débutera le 14 novembre en parallèle du Focus collection Monet - Clemenceau, qui célèbre cette amitié entre l’artiste et l’homme politique. L’expérience a été baptisée “Claude Monet, l’obsession des Nymphéas” et permet une immersion dans l’univers de l’artiste français durant un peu moins de 8 minutes. Coiffé d’un casque, le visiteur sera transporté dans un voyage à Giverny dans le jardin d’eau du peintre. Au beau milieu du bassin se dessinent les fameux nénuphars, les branches des arbres et la lumière des saisons. Une visite de l’atelier du peintre suit cette plongée naturelle tout en sensation et revient sur la cataracte de Monet.

“Claude Monet, l’obsession des Nymphéas” est la première expérience en réalité virtuelle proposée par le Musée de l’Orangerie. Elle a été co-produite par Lucid Realities, Arte France et le Musée d’Orsay, le dispositif a été mis en place avec HTC VIVE.