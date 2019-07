Cinq grandes expos à voir cet été en Europe

Si vous prévoyez un périple à travers l’Europe cet été, ne manquez pas cette sélection d’expositions et rétrospectives artistiques majeures à voir jusqu’à la rentrée, de Perpignan à Londres, en passant par Amsterdam, Venise et Madrid.



☀ "Van Gogh et les tournesols" au Musée Van Gogh d’Amsterdam (Pays-Bas)

L’exposition "Van Gogh et les tournesols" se consacre à l’emblématique série de peintures sur les tournesols de l’artiste, en se concentrant plus précisément sur sa version datant de 1889, peinte un an avant sa mort. Elle embarque les visiteurs dans un voyage au cœur des natures mortes les plus connues de l’histoire de l’art, détaillant le processus créatif de l’artiste et expliquant pourquoi Van Gogh a choisi ces fleurs.

L’exposition présente par ailleurs 22 autres œuvres, dont de rares esquisses d’un portrait de Van Gogh signées Paul Gauguin.

⌂ "Van Gogh and the Sunflowers" est à découvrir au Musée Van Gogh d’Amsterdam jusqu’au 1er septembre. Plus d’informations sur le site du musée.

☀ "Baselitz – Academy" à la Gallerie dell’Accademia de Venise (Italie)

Cette rétrospective, placée sous la houlette de Kosme de Barañano, retrace les 60 années de carrière du néo-expressionniste allemand particulièrement connu pour ses portraits de sujets représentés à l’envers. Elle comprend une série de peintures, dessins, estampes et sculptures, et certaines œuvres rares qui soulignent les liens qu’entretient Baselitz avec l’Italie.

⌂ "Baselitz – Academy", qui est visible jusqu’au 8 septembre, marque aussi la première exposition consacrée à un artiste de son vivant à la Gallerie dell’Accademia. Billets et informations sur le site de la galerie.

☀ "Rodin – Maillol Face à Face" au Musée d’art Hyacinthe Rigaud de Perpignan (France)

Cet été, le musée Hyacinthe Rigaud rassemble les œuvres de deux grands sculpteurs modernes français : Auguste Rodin et Aristide Maillol. Leurs sculptures sont confrontées pour la première fois, ce qui permet d’appréhender le travail de chaque artiste de façon différente.

⌂ "Rodin – Maillol Face à Face" au musée Hyacinthe Rigaud de Perpignan jusqu’au 3 novembre. Plus de détails sur le site du musée.

☀ "Velázquez, Rembrandt, Vermeer : Parallel Vision" au musée du Prado de Madrid (Espagne)

Cette vaste exposition, qui s’inscrit dans les célébrations du bicentenaire du Prado, se concentre sur des œuvres signées des maîtres hollandais et espagnol de la fin du XVIe au début du XVIIe siècle. Elle comprend 72 tableaux qui reflètent les traditions picturales d’Espagne et de Hollande, deux nations presque constamment en guerre au cours de cette période.

Bien que les traités sur l’histoire de l’art tendent à opposer ces traditions, cette présentation tente d’établir des parallèles entre ces deux pôles artistiques européens.

⌂ "Velázquez, Rembrandt, Vermeer : Parallel visions" est visible au Prado jusqu’au 29 septembre. Billetterie et informations sur le site du Prado.



☀ "Lee Krasner : Living Colour" à la Barbican Art Gallery de Londres (Angleterre)

"Lee Krasner : Living Colour" marque la première rétrospective en Europe dédiée à l’artiste américaine depuis plus de 50 ans. Bien que Krasner ait été une pionnière de l’Expressionnisme abstrait, sa contribution artistique est longtemps restée dans l’ombre de son illustre mari, le peintre Jackson Pollock.

Cette exposition comprend près de 100 œuvres réalisées au cours de ses 50 années de carrière, dont une majorité n’a jamais été présentée au Royaume-Uni. Parmi ces œuvres inédites, on note des autoportraits, des dessins au fusain ainsi qu’une sélection de grands formats abstraits peints par l’artiste.

⌂ "Lee Krasner : Living Colour" à découvrir à la Barbican Art Gallery jusqu’au 1er septembre. Plus d’infos sur le site de la galerie.