Cinq expositions à l'occasion des 50 ans du premier homme sur la lune

C'est près d'un demi-milliard de téléspectateurs qui ont découvert les premières images des astronautes américains sur la Lune. Un pas de géant pour l'humanité comme le dira Neil, mais aussi un grand moment d'innovation technique dans l'histoire de l'image. Pour les 50 ans de l'alunissage d'Apollo 11, le Met Fifth Avenue s'offre une exposition sur la photographie de la lune , des débuts de la discipline à nos jours. Outre les photos, des dessins, estampes, peintures, films et instruments astronomiques seront de la partie.

"The Moon-From Inner Worlds to outer space" du 15 février au 19 mai 2019 au Centre d'Art Henie Onstad Kunstsenter à Høvikodden

Passée par le musée Louisiana, cette exposition vient poser ses valises au Centre d'Art Henie Onstad Kunstsenter, en Norvège. Au programme, 200 œuvres et objets, des croquis de Galilée du XVIIe siècle aux installations d'art contemporain. "The Moon-From Inner Worlds to outer space" mêle aussi bien art, cinéma, architecture que design ou sciences naturelles. Elle évoquera l'astre comme symbole, objet de nos aspirations romantiques et artistiques ou terrain d'enquête scientifique ou d'expansion politique.