CID Grand Hornu : l’exposition "Cosmos" consacre la fascination pour l’univers et ses phénomènes

L’univers, les astres, les planètes et ses phénomènes tels que le big bang ou les trous noirs fascinent les artistes depuis toujours. Musique, littérature, art visuel et même design : les créateurs y puisent leur inspiration et posent tant de questions qu’il existe d’objets cosmiques : quelle est notre place dans cette immense étendue ? Sommes-nous seuls ? Comment expliquer l’évolution cosmique ? C’est à ces interrogations émerveillées que les designers tentent de répondre au sein de l’exposition "Cosmos, DESIGN D’ICI ET AU-DELÀ" du 24 octobre au 27 février au CID Grand-Hornu. De façon conceptuelle, technique ou poétique, c’est ici l’architecture de l’univers qui est mise en question, ainsi que les lois cachées de la physique qui le régissent.

Dans la première partie de l’exposition, c’est le rapport micro/macro qui sera mis en avant, pour saisir l’échelle vertigineuse du cosmos : de la plus petite particule à l’immensité des galaxies. Cap vers le cœur du système solaire pour un deuxième chapitre : ses planètes et ses phénomènes remarquables comme les éclipses ou les chutes de météorites seront mis en valeurs.