Christie's mise sur une toile de Bellotto pour faire des records de vente

"View of Verona with the Ponte delle Navi" est attribué à Bernardo Bellotto comme une œuvre de jeunesse, qu’il a réalisée entre 1745 et 1747. Selon Christie’s, cette toile a contribué à asseoir la réputation de l’artiste italien dans la peinture de paysage. "Peint à une échelle épique, "View of Verona with the Ponte delle Navi" marque un point culminant dans la carrière de Bernardo Bellotto. Il s’agit d’un tableau qui définit sa vision artistique et façonne l’extraordinaire succès paneuropéen qu’il a connu en tant que peintre de paysages topographiques", explique Henry Pettifer, responsable du département des peintures anciennes chez Christie’s.

Après être resté 50 ans dans la même collection privée, "View of Verona with the Ponte delle Navi" sera mis aux enchères le 8 juillet prochain durant la vente "Old Masters" de Christie’s. Il pourrait atteindre entre 12 millions et 18 millions de livres (entre 14 millions et 21 millions d’euros), et établirait éventuellement un nouveau record de vente pour Bernardo Bellotto. Le tableau viendrait ainsi éclipser les 12,7 millions de dollars (environ 10,4 millions d’euros) atteints par "Rome – The Forum with the Temple of Castor and Pollux" en 2006 dans les salles de vente londoniennes de la maison de François Pinault.