Chris Marker, l'Encyclopédiste

Chris Marker, Memories of the Future est une exposition présentée à Bozar jusqu’au 6 janvier.

Conçue par la Cinémathèque française qui a acquis un important fonds d’archives de l’auteur, elle présente quelque cinq cents documents : films, vidéos, fichiers informatiques, photos, collages, livres, objets divers … de ce créateur multidisciplinaire.

Chris Marker (1921- 2012) de son vrai nom Christian Bouche Villeneuve était né à Neuilly-sur-Seine. Il a créé une légende autour de sa personne. Il se montrait peu et peu de photos circulaient, mais les biographes ont relaté des événements d’une biographie fictive. Il serait né à Pékin. Il aurait passé deux ans de sa vie à Cuba avec un oncle à l’identité inconnue. Il aurait suivi les cours de Jean-Paul Sartre. C’est totalement faux ! Chris Marker reste une énigme comme son film le plus connu, La jetée, réalisé en 1962, qui est la première oeuvre de l’histoire du cinéma réalisée à partir de photos fixes. Que raconte ce photo-roman ? Un enfant sur la jetée à Orly voit le visage d’une femme. Elle regarde un homme qui est en train de mourir. Cet enfant à la fin du film se rend compte que l’homme en train de mourir, c’est lui. A la fin du film, le spectateur n’a qu’une envie, c’est de revisionner le film. La jetée est un film de science-fiction sur la troisième guerre mondiale qui ouvre et referme une parenthèse dans la production de Chris Marker qui est avant tout un documentariste. Il cartographie le monde en suivant les soubresauts de la grande Histoire. Il parcourt la terre en sens divers : la Sibérie, la Corée du Nord, la Chine, Cuba, Israël, le Chili, le Vietnam, … Agé de septante ans, il réalise trois documentaires dans les Balkans.