D’énormes ours en peluche aux couleurs de la Belgique nous accueillent dans une première pièce des antichambres du Palais des Beaux-Arts conçu par Victor Horta où il fut invité en 1974 par Hergé et Karel Geirlandt, directeur du Palais des Beaux-Arts.

Non, nous ne sommes pas dans un magasin de peluches mais bien dans l’exposition de Charlemagne Palestine, artiste musicien et plasticien, né à New York en 1947 de parents juifs russes.

Il se passionne très jeune pour tous les genres musicaux et décroche, à 13 ans, un job de carillonneur dans une église proche du MoMa qui lui donne l’occasion d’aller visiter les collections du musée au quotidien.

Diplômé de la High School of Music & Art de Manhattan, il crée rapidement lui-même sa propre musique.

Au-delà de la première salle, dans le couloir, une barque en bois débordant de petits animaux en peluche est suspendue au plafond, qui nous mène vers la rotonde qui accueille CharleWorld. L’installation est composée de 2 pianos, un Bösendorfer Impérial et un Yamaha Baby Grand, dos à dos recouverts intégralement de peluches de toutes les couleurs et de toutes les sortes qui font partie intégrante de ses performances sonores depuis bientôt 50 ans.

Hello Kitty, Mickey, Minnie, Donald, des crocodiles, des canards, des éléphants, des marionnettes, on ne sait plus où donner de la tête, tellement ces petites divinités envahissent les pièces suivantes, parmi lesquelles on peut aussi voir quelques moniteurs fatigués diffusant une sélection de performances vidéo de l’artiste de ces 40 dernières années.

Pour mieux faire connaissance avec cette artiste hors norme, imprévisible, —Meshugga comme disait son Papa qui est un mot yiddish de la fin du 19e siècle qui signifie : sot, fou—, je vous invite à venir assister à la prochaine conversation avec Michel Baudson et Charlemagne Palestine, ce jeudi 31 mai à 19:00 au Bozar et en collaboration avec JAP (Jeunesse et Arts Plastiques).

Charlemagne Palestine - AA SSCHMMETTRROOSSPPECCTIVVE

Bozar

Rue Ravenstein 23 -1000 Bruxelles

Exposition jusqu’au 26 août 2018

www.bozar.be

Mardi > vendredi I 10:00 > 18:00

Jeudi 10:00 > 21:00