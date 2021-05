Chanson d’Amour : objets sonores et fans de stars chez Art et Marges

Chanson d’amour est la 3e exposition d’Art et Marges consacrée à la musique. Si l’art dit brut est principalement un art plastique, certains artistes s’expriment aussi en chansons. Quand d’autres sont obsédé.e.s par les plus grandes stars du showbiz. Dans cet article on se concentrera principalement sur certains des musiciens présents dans l’exposition.

The Who, Pascal Roussel © Zone Art

Le leader spirituel du groupe argentin Reynols est le batteur-chanteur trisomique Miguel Tomasin . Groupe expérimental entre noise et impros chamaniques , Reynols fondé en 1993 a 35 albums à son actif. Le groupe a collaboré avec la compositrice de musique contemporaine Pauline Oliveros. Miguel Tomasin a déclaré "[en Argentine] nous sommes plus célèbres qu’un verre de laine gelé ". Clip en fin d’article.

La marginalité – et le talent – peuvent parfois déboucher sur la reconnaissance internationale. Ce fut le cas de Daniel Johnston , dessinateur et auteur-compositeur-interprète lo-fi au cœur tendre, chantant, entre autres, l’amour impossible . Johnston (1961-2019) qui souffrait de manie est passé de la solitude des premiers enregistrements dans le garage de ses parents à Austin, Texas aux tournées internationales. Adoubé par David Bowie qui l’invita 2 fois sur scène et fit entrer ses dessins dans les galeries d’art. Daniel Johnston , par son incroyable sensibilité, est un acteur important de la musique alternative. Clip en fin d’article .

Art et Marges s’est donné la mission de vulgariser l’art outsider, mais aussi de coproduire des œuvres. Le duo rock-transe belge La Jungle expérimente un processus de création graphique et sonore avec une dizaine d’artistes outsiders qui débouchera sur un livre-album. Suivant le principe du boomerang, les musiciens de La Jungle s’inspirent des œuvres graphiques d’un.e artiste pour composer un morceau. Ensuite, ils le soumettent et le finalisent avec l’artiste qui en trouve le titre… et créé à son tour une nouvelle œuvre graphique à partir de cette musique. Et la boucle est bouclée.

Chanson d’Amour nous fait découvrir un autre auteur solitaire éternel amoureux éconduit, le français Jean-Luc Le Ténia , artiste marginal mais hors de la sphère art brut, décédé en 2011 et qui suscite de plus en plus d’intérêt. Dominique A et Philippe Katerine se revendiquent de lui. Extraordinairement prolixe, Jean-Luc Le Tenia a composé 1880 chansons , enregistrées sur 200 cassettes audio en tirage limité (10 à 50 exemplaires), 35 cd’s et 350 clips sur YouTube . L’ensemble de la musique est disponible sur le site officiel . Clip en fin d’article .

Sandrine Delaunay s’imagine partager sa vie avec Roch Voisine . Elle remplit des cahiers entiers de dessins du chanteur canadien. Sylvain Pascal dessine ses idoles à l’encre blanche à même le disque vinyle . Pascal Roussel dessine, d’après photo, les héros de sa discographie mentale (The Who, Indochine) et Maître Selecto qui fut DJ à l’époque des freeparty, s’est trouvé une passion pour le feutre et pour le raï, musique algérienne diffusée en K7 et popularisée par Cheb Khaled. Intéressé par le fan art, il dessine des pochettes de K7, des vêtements et il a fabriqué un mausolée à la mémoire de Cheb Hasni , assassiné le 29 septembre 1994 à Oran.

Cheb Hasni – pochette du cd best of posthume © Tous droits réservés

Les clips :

Daniel Johnston with Tweedy -True Love Will Find You In The End – Live en 2017. Le morceau est repris par Wilco, Beck et The Flaming Lips.

Jean-Luc Le Ténia – Pas d’enfant – 2009

Pierre Valek – MUSIC 28 10 2020 – commentaire YouTube d’Alex Krupp :"Peter Valek – is a real human ! He create real music, not like all around, robots music…"

En pratique :

Chanson d’Amour – Art et Marges du 06 au 26.09.21