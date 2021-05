Cette année, la Nuit européenne des musées se numérise au Musée Royal de Mariemont

En effet, depuis 2005 déjà, la Nuit européenne des Musées propose fêtes, festivals, activités, et autres rendez-vous culturels. L’objectif premier de l’évènement étant d e rapprocher musées et publics , qu’il s’agisse des riverains, des plus jeunes ou des noctambules ! Avec comme ordre premier, la convivialité, la sensibilisation et l’invitation.

Participant à cet événement depuis 2019, le Musée a souhaité continuer le projet malgré le climat sanitaire actuel en proposant une offre à distance. En compensation, son offre sera deux fois plus longue puisqu’elle débutera le matin du samedi 15 mai et terminera le soir du dimanche 16 mai.

Le musée propose des visites virtuelles avec la conservatrice et commissaire de l’exposition "Le Monde de Clovis. Itinéraires mérovingiens" et avec le conservateur de sa collection "Antiquité grecque et romaine".

Il présente également des conférences sur leurs collections "Antiquités égyptiennes et proche-orientales" et "Arts extra-européens". Une conférence quant à elle abordera en avant-première avec le PRIAE (Le Pôle de Recherche, d’Interprétation et d’Archéologie Expérimentale), le destin unique d’un chevalet et d’une lyre, depuis leur redécouverte à leur reconstitution, en passant par leur usage dans la bande originale créée pour l’exposition mérovingienne.

Pour les enfants (dès 5 ans), le musée propose de partir à la découverte du monde de Clovis par un atelier ou un journal d’exploration dédié à son exposition mérovingienne. Ce livret de faits historiques et de jeux leur permettra d’en savoir un peu plus sur ces " barbares " qui n’en sont pas vraiment.

INFORMATIONS PRATIQUES

Musée Royal de Mariemont

La Nuit européenne des musées en ligne du 15 au 16 mai.

Chaussée de Mariemont 100 – 7140 Morlanwelz