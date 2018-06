Cécile Iaciancio, la satire à coup de poing et de crayon

Cécile Iaciancio a 27 ans et vient de Port dans le département français de l’Ain. Désormais vivant à Paris, elle est passée par des études de design avant de monter à Paris, ouvrir son site et son compte Instagram. Biberonnée aux dessins de Charlie Hebdo et particulièrement ceux de Wolinski, l’artiste n’a jamais voulu se conformer aux règles de son genre qui dictent aux femmes de faire des esquisses mignonnes et donnent le droit aux hommes de faire des illustrations sales, choquantes.

Avec un trait naïf et des couleurs tranchantes, Cécile Iaciancio dénonce. Elle tape sur les politiques, sur le patriarcat, sur l’appropriation culturelle, sur le manque d’éthique. L’artiste est profondément engagée et le fait ressentir à travers ses travaux qui peuvent bousculer, qui ont pour but de secouer les mentalités et faire réfléchir. Rien n’est gratuit, tout a pour but de montrer la réalité sous un autre angle, à travers un autre prisme. Dans le monde de Cécile Iaciancio, Booba, le rappeur aux propos machistes est représenté en femme assis sur le capot d’une voiture vermillon, un citoyen américain mange un sandwich dans lequel est caché une arme à feu, Donald Trump, Kim Kardashian, Marine Le Pen, personne n’est épargné. L’artiste souhaite avant tout frapper contre les personnes de pouvoir, les injustices et l’absurdité des êtres humains. En espérant qu’elle soit bientôt davantage reconnue et saluée.

Suivre Cécile Iaciancio sur Instagram ou sur son site web.