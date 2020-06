"Ceci est du Surréalisme ! " : René Magritte et Paul Delvaux au Musée "Cobra" à Amstelveen

Le Musée Cobra d'Art moderne à Amstelveen, près d'Amsterdam, abandonnera le confinement complet le 1er juin prochain en accueillant une exposition intitulée "Ceci est du Surréalisme !", qui se prolongera jusqu'au 27 septembre et qui réunit quelques œuvres maîtresses réalisées par de grands noms de ce mouvement artistique et, parmi eux, René Magritte et Paul Delvaux alors que ce dernier n'a pas adhéré franchement à ce groupe.

En principe, dès le 15 juin les frontières entre la Belgique et les Pays-Bas seront rouvertes, mais pour plus d'informations, il vaut mieux consulter les sites officiels.

Les 40 œuvres proposées proviennent de la collection du Musée Boijmans-Van Beuningen de Rotterdam, actuellement en rénovation. L'exposition, qui effectuera par la suite une longue tournée mondiale débutant en Nouvelle-Zélande, propose également des créations de Salvador Dali, notamment le "Sofa de Mae West" (1938), la "Venus de Milo aux tiroirs" (1936) et le "Couple aux têtes pleines de nuages" (1936) ou encore du peintre et photographe américano-français Man Ray, de l'artiste anglaise Eileen Agar et de Marcel Duchamp, le pionnier français du « Dadaïsme ».

On peut y voir, par ailleurs, "La reproduction interdite" (1937) de René Magritte et "La ville rouge" de Paul Delvaux.

De surcroît, le Musée Cobra propose, dans une autre salle, une exposition intitulée cette fois "Surréalisme et Cobra" et qui réunit notamment des oeuvres d'Asger Jorn, Karel Appel, Henry Heerup ou encore de notre compatriote Christian Dotremont.

Le musée, située Sandbergplein, 1, à Amstelveen, est accessible tous les jours de 11h00 à 17h00 mais il est recommandé, en tout cas pour le moment, de réserver sa visite en se rendant sur le site: www.cobra-museum.nl ou en adressant un courriel à info@museum-cobra.nl.