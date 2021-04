Ce week-end, rendez-vous à la Villa Empain pour la Limited Edition Art Fair, le salon du multiple et de l’image imprimée.

La Fondation Boghossian a créé en 2020 la Limited Edition Art Fair. Axée en majorité sur l’image imprimée et ses formes multiples, elle propose diverses impressions offset, lithographies, gravures, sérigraphies, estampes, illustrations et aussi des céramiques et photographies. Toutes ces œuvres d’artistes émergents ou à la renommée établie, sont conçues en séries limitées. Cette Limited Edition Art Fair contribue à porter l’attention et donner une réelle valeur à ce qui est souvent considéré comme une pratique mineure. Comme le dessin ces dernières années, l’édition en tirage limité – en-dehors de la photographie – suscite l’intérêt dans un marché de l’art saturé. L’aspect financier n’est pas à négliger : les premiers prix sont accessibles aux petits budgets, ce qui attire des publics plus jeunes.