"Carte de Visite | ARTopenKUNST" : expo carte blanche

Comme chaque année depuis 6 ans, la Ville de Bruxelles organise cette exposition dédiée à la découverte et la rencontre.

Carte de Visite | ARTopenKUNST mettra la lumière sur 300 artistes le temps d’un week-end. Sur les 5 étages du bâtiment Vanderborght, ils auront l’occasion d’exposer leurs oeuvres diverses et singulière. L’exposition accessible à tous se veut profondément multidisciplinaire et ouvert aux artistes amateurs comme confirmés. L’accent est mis ici sur la rencontre entre artiste et avec le public.

Dans une idée de partage, les visiteurs pourront déposer des messages aux artistes via des boîtes aux lettres constituant un mur. Le public pourra également voter pour ses coups de coeur et à l’issue du week-end, le prix du public et le prix des artistes seront remis, d’une valeur de 1.000 euros pour chaque. Un atelier dédié aux enfants leur permettra de faire sortir leur esprit créatif.

Concrètement, le déroulement des évènement :

8 février 2019 à partir de 18h : vernissage

9 février 2019 entre 11h et 19h : exposition et ateliers créatifs

10 février 2019 entre 11h et 18h : exposition et atelier créatifs + 16h30 : remise des prix