Cap ou pas Cap ? Le Musée du capitalisme s’installe à Charleroi

A partir du 11 janvier et jusqu’au 27 février 2022, le Musée du capitalisme débarque à Charleroi, au Bois du Cazier.

Le Musée du capitalisme est une exposition nomade engagée mais non partisane sur le système économique capitaliste et ses influences quotidiennes. L’expo se questionne ainsi sur l’impact que peut avoir le capitalisme sur la santé, l’éducation, l’alimentation, la culture ou encore la consommation grâce à des vidéos, des textes ainsi que des mises en situation et animations.

Divisée en quatre espaces thématiques (origines, espoirs, limites, alternatives), cette exposition cherche avant tout à se présenter comme un outil au service de la citoyenneté active grâce à des débats et des clés de compréhension qui permettent au public de se faire sa propre opinion sur cette structure complexe qui encadre notre société.