Camille Dufour et Rafaël Klepfisch au Delta à Namur : les faiseurs d’images environnementales

Une table pour le travail d’encrage, une presse, une installation pour le séchage, et des cimaises pour découvrir les œuvres. Le travail de Camille et Rafaël s’inscrit dans la lenteur et la conscience du temps nécessaire pour réaliser l’objet. Il prendra ensuite sa place dans un écrin cartonné, avant d’arriver dans la boîte aux lettres du citoyen. Une gravure accompagnée d’une question liée à une problématique environnementale.

Le projet de Camille et Rafaël inclut le citoyen

"Nous enverrons au total, 10.000 enveloppes en Wallonie et à Bruxelles, contenant une gravure, une carte-réponse pré-affranchie, et une explication de la démarche attendue. Les questions sont liées à l’environnement, par exemple : comment semer au milieu des cendres ? L’objectif est de stimuler une réaction, suite à la découverte de la gravure."

"Nous avons déjà reçu des réponses, mais tout n’a pas encore distribué. Et puis il y a le temps, en opposition au numérique où tout va très vite, ici il y a le temps du retour du courrier par la poste, ça implique un décalage. Mais des réponses variées arrivent, avec des textes, parfois des dessins ou d’autres gravures. C’est très chouette."

Camille imprime en compagnie du public

"L’idée c’est que l’on nous voit imprimer, pour le rapport au geste, et le retour à la lenteur. Par rapport à l’instantané, on propose un autre temps, qui permet une réflexion plus approfondie. Toutes les images sont issues d’internet, et sont toutes passées par la gravure, donc on a distendu le temps, à la fois de la création et de la diffusion, donc on change le temps du rapport aux images."

Finissage le 9 janvier, avec une performance particulière

"On va installer une gravure monumentale qui rassemblera tous les portraits. Elle sera réalisée en direct ici au Delta, et elle sera la somme de tout le travail réalisé. C’est aussi une démocratisation de l’art parce qu’on va vers des publics très différents les uns des autres. On ne cible pas les envois."