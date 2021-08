Cachez ce nu que je ne saurais voir... Facebook censure le Mu.ZEE d'Ostende

Toerisme Vlaanderen a bien du mal à utiliser les chefs d’œuvre des Primitifs flamands pour faire sa publicité sur facebook. En 2018, " La descente de croix ", une des toiles les plus célèbres du patrimoine artistique flamand et du baroque, est censurée pour cause de nudité. Dans ses directives en matière de publicité, Facebook indique que "les publicités ne doivent pas contenir de contenu pour adultes. Cela inclut la nudité, la représentation de personnes dans des positions explicites ou suggestives, ou des activités excessivement suggestives ou sexuellement provocantes." Plus d’une douzaine de responsables artistiques de notre pays avaient adressé une lettre à Mark Zuckerberg et Visit Flanders avait diffusé une video satirique dans laquelle des inspecteurs du réseau social, FBI, eloignent les visiteurs inscrits sur Facebook des tableaux comportant de la nudité.