C'est Tout A Fait Possible (après tout) : 8 femmes artistes exposent à la Maison des Arts d'Uccle

Parfois un titre suffit à vous intriguer. C'est Tout A Fait Possible (après tout), ça sonne comme le titre parfait pour une proposition culturelle en ce moment de sécheresse de nos imaginaires. Cette possibilité, c'est l'exposition du travail de 8 plasticiennes, la "famille de coeur" de la curatrice et peintre Dominique Thirion.

Dominique Thirion est peintre, performeuse et professeure. Dans sa peinture elle laisse la place à l'imprévu, l'accident, l'aventure, les égarements. Les formes surgissent, les liens se font. Ses performances sont des "actions participatives", des moments de rencontre avec ici encore une bonne dose d'inconnu. C'est dans ce même esprit qu'elle a convié les artistes de cette exposition qui ont des pratiques ( textile, céramique, peinture, design...) et des univers différents, mais l'oeil de la curatrice en fait, comme elle l'écrit, une nouvelle aventure du féminin pluriel.

S’il n’y a pas d’art féminin, ni d’art masculin ou autre, il y a des artistes " situés ", qui s’expriment à partir de leur histoire, leur culture, leur société… et ses assignations, de classe et de genre. Plusieurs des artistes de l’exposition traitent de l’intimité, de la protection, du care (le soin), de la maison voire de la soumission. Des thèmes en filigrane qu’on interprètera selon sa sensibilité.

Utérus, cape et broderie

D'emblée, l'exposition nous emmène dans l'évocation de l'intime avec les oeuvres de Géraldine Miesse. Cette styliste qui travaille le textile, la broderie, la sérigraphie sur tissu et la céramique présente une vitrine composée de 28 utérus... en savon et un travail de broderie délicat et laborieux : une cape en tulle translucide, quasi immatérielle, et un petit col floral épinglé comme un papillon. Des oeuvres aux sens multiples qui en réfèrent à la maternité, la domesticité, les travaux d'aiguilles, la protection et le dévoilement.