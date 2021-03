Bye Bye His-Story, chapter 5050 – au Centre de la Gravure et de l’Image imprimée

Les tensions du monde actuel, ses crises multiples (climatiques, énergétiques, culturelles, idéologiques, migratoires) résonnent comme autant d’invitations pressantes au décloisonnement, à l’ouverture, à bousculer les préjugés et à recréer des liens et rebâtir des ponts, de la fluidité, entre individus, genres, peuples et nations de cultures, langues, croyances différentes, à mutualiser nos savoirs et faire se croiser les approches mentales et culturelles et disciplines scientifiques, pour trouver, ensemble, des solutions pour ce que l’on devrait considérer, sinon comme notre bien, plutôt comme notre havre commun.

Au-delà de toute illustration littérale de ces concepts, l’exposition est la première articulation d’une recherche curatoriale à l’approche critique et engagée, et inclusive. Elle rassemble en son sein les œuvres de 60 artistes ; des personnalités confirmées, des artistes émergents ou fraîchement sortis de leurs études, articulant leur rapport à l’estampe et aux arts imprimés, à l’édition, de façon transversale et prospective.

Avec humour et la bonne distance esthétique, vous êtes conviés, et parfois de façon participative, au détour d’un parcours qui inverse la circulation du bâtiment, à des rencontres surprenantes, détonantes, entre des travaux qui parlent et nous interrogent sur des problématiques aussi diverses que notre rapport à l’économie et au dogme de la croissance, les rapports de genre et la diversité, notre rapport à la nature et aux autres espèces, celui que nous avons vis-à-vis de la technologie et du corps bionique augmenté.