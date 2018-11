Les photographies de Luc Rocher, consacrées au rassemblement néo-utopiste s’exposent au Liber jusqu’au 15 janvier.

Chaque année depuis 1990, le désert de Black Rock dans le Nevada est le théâtre d’un rassemblement particulier, le Burning Man. Le festival qui est né quatre années plus tôt de l’imagination de Larry Harvey avait auparavant lieu à San Francisco. Il s’agissait au départ d’organiser une fête intime autour de la crémation festive d’un mannequin géant, une tradition qui a perduré dans le désert mais avec désormais des milliers de personnes. En presque 30 ans, Black Rock City est devenue la ville la plus peuplée du Nevada le temps Burning Man, accueillant 70.000 festivaliers.

Le but pour les festivaliers est de venir avec les déguisements de plus extravagants, tout comme les stands sur place. Le Burning Man possède, dit-on, une ambiance hors-norme et ce dans un lieu d’exception. Luc Rocher s’est immergé dans cette atmosphère pour en retirer des traces photographiques, comme témoins d’un instant libre éternel. “Burning Man : sous la poussière, la plage” est une exposition hommage à la douce utopie de ce rassemblement atypique.