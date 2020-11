Bruxelles s'ouvre au street art des Balkans, avec Balkan Trafik !

Chaque année le Festival Balkan Trafik !, en collaboration avec la Ville de Bruxelles, invite des artistes graffeurs de la région des Balkans à s’exprimer sur les murs de la capitale. Cette année, c’est la street artiste serbe Jana Danilovic a inauguré sa fresque sur une façade du bâtiment situé au 132 de la rue Terre-Neuve à Bruxelles.

L’inauguration a eu lieu vendredi après-midi, en présence de l’échevine de la Ville de Bruxelles en charge de la Culture, du Tourisme, des Grands évènements et s’inscrit dans le parcours street art de la capitale.

Jana Danilović est une street artiste et muraliste basée à Belgrade, et cofondatrice de Rekonstrukcija, le plus grand festival des arts de la rue de la ville. Ses peintures murales peuvent être vues dans les rues de Serbie, Croatie, France, Allemagne, Monténégro, Bosnie et Grèce. Son travail en studio a été présenté dans treize expositions individuelles et plus de cinquante expositions de groupe dans le monde entier.

La fresque bruxelloise s’appelle Up ! et montre trois oiseaux qui prennent leur envol vers le soleil. L’artiste explique que "Les oiseaux, qui sont ici les éléments centraux, symbolisent la liberté"

Les hirondelles, en particulier, sont des créatures joueuses, tendres et pacifiques, mais malgré leur apparente fragilité, elles peuvent endurer des milliers de kilomètres de vol

En 2021, Balkan Trafik ! fêtera ses 15 ans, et espère bien revenir avec une édition anniversaire, du 21 au 25 avril.