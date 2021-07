Bruxelles devient la capitale de l’hyperréalisme

Après Bilbao, Canberra, Rotterdam et Liège où elle a connu un immense succès, l’exposition itinérante "Hyperrealism Sculpture. Ceci n’est pas un corps" s’arrête à Bruxelles à Tour & Taxis dans une version enrichie et en partie inédite.

Certains artistes exposés à Tour et Taxis s’efforcent de donner du corps humain la représentation la plus fidèle et vivante possible tandis que d’autres, au contraire, questionnent la notion de réalité : nouvelles technologies, représentations populaires détournées, déformations….

Le parcours rassemble plus de 40 sculptures d’artistes internationaux de premier plan dont plusieurs présentées pour la première fois en Belgique : George Segal, Ron Mueck, Maurizio Cattelan, Berlinde De Bruyckere, Duane Hanson, Carole A. Feuerman, John DeAndrea,…

L’artiste Fabien Mérelle a investi la nouvelle Gare Maritime avec "A l’Origine", une œuvre monumentale à ne manquer sous aucun prétexte, véritable totem de l’exposition.

Une exposition représentative d’un courant artistique dans son ensemble qui vous transporte aux frontières du réel

Certains secrets de fabrication des œuvres sont révélés par les artistes eux-mêmes.

Tour et Taxis est une étape d’une tournée mondiale

Une coproduction de Tempora et Institut für Kulturaustausch

Plus d’infos sur le site officiel de l’expo