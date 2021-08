Bruxelles, capitale du design "vintage" fin septembre avec le "Brussels Design Market"

Bruxelles, avec le "Brussels Design Market" créé en 2002, fera honneur, les 25 et 26 septembre prochains, à sa réputation internationale dans le domaine du design. Cette manifestation, qui aura lieu sur le site de Tours & Taxis se transformera pour l’occasion en véritable "Brocante du Design" considérée comme le plus important marché de "vintage" en Europe.

Il sera possible d’y découvrir des meubles, luminaires et objets décoratifs du XXe siècle, datant des années 1950 au début des années 1980, signés par des grands noms du design ou des créateurs anonymes, et présentés par une centaine de marchands d’art internationaux.