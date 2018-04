Brutal Play à la Fondation CAB

Brutal Play est une exposition montée par le curateur Mathieu Poirier, docteur en histoire de l’art de l’Université Paris-Sorbonne, ancien pensionnaire du Centre allemand d’histoire de l’art et professeur à l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à Paris.

Mathieu Poirier nous propose de traverser le constructivisme russe, l’art concret, l’art minimal jusqu’à nos jours, tout en passant par le brutalisme architectural qui a vu le jour dans les années 50, en Angleterre après la 2ème guerre mondiale où tout était à reconstruire en utilisant des matériaux peu coûteux comme le béton " brut ".

Nous sommes, dès l’arrivée dans la pièce principale de la fondation, mis en contact avec une très imposante et rare pièce de Carl André de 64 blocs de bois de cèdres rouges en vis-à-vis avec un arceau en bois de Robert Morris intitulé " Roman Arch " de 2014 qui joue à la fois sur la sensation très robuste de l’ensemble de pièce de bois et à la fois sur la fragilité, on sent toute cette tension dans la pièce qui est soutenue au sol par 4 petits plots de bois.

Un relief mural de Valentin Carron "Speed and aluminium and Trembling" me fait penser au propos de Tatline qui invalidait les lois de la peinture avec les contre-reliefs.

Je vous invite vivement à aller voir cette exposition de sculptures travaillées avec les matériaux bruts comme le bois, le métal et le béton, composée de 10 artistes : Carl André, Valentin Carron, Émilie Ding, Ramon Feller, Karsten Födinger, Donald Judd, Robert Morris, Charlotte Posenenske, Alexander Rodchenko and Killian Rüthemann.