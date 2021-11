BRAFA 2022 : une version alternative devrait être organisée en raison de la pandémie

La 67e foire d’antiquités et d’objets d’art BRAFA (Brussels Art Fair) est reportée en raison de la situation sanitaire préoccupante en Belgique et en Europe, ont annoncé lundi les organisateurs. Elle devait avoir lieu du dimanche 23 janvier au dimanche 30 janvier sur le site de Tour et Taxis à Bruxelles.

"L’envie d’organiser l’événement était bien réelle et 134 exposants de 14 pays avaient répondu présents pour cette édition 2022", a expliqué Harold t’Kint de Roodebeke, président de la Brafa. "Cependant, la situation sanitaire évoluant défavorablement, il nous est aujourd’hui impossible d’organiser une Brafa telle que nous la connaissons ; conviviale et accueillante. […] Nous mettrons tout en œuvre pour imaginer une alternative pour 2022 et préparer la future édition 2023."

L’invité d’honneur de cette édition était le plasticien belge Arne Quinze. Ce peintre et sculpteur contemporain a débuté sa carrière dans les années 1980 en tant que graffeur et a continué à faire des villes des musées à ciel ouvert avec ses créations et installations monumentales. Son travail se fonde sur des questionnements relatifs aux thèmes de l’interaction sociale, l’urbanisation, la diversité et la nature.