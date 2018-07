BPS 22, Suspended Spaces

Suspended Spaces est un collectif d’artistes et de chercheurs qui s’intéressent à des lieux investis dans le passé qui sont devenus aujourd’hui des espaces en suspens, leur construction ayant été interrompue pour des raisons politiques ou économiques. Les membres du collectif réfléchissent à l’inachèvement de ces espaces et ils questionnent la modernité qui a produit des situations aberrantes de fracture ou d’exclusion. Les projets réalisés in situ avec des acteurs locaux proposent des approches critiques.

L’exposition présentée au BPS 22 à Charleroi aborde trois Suspended Spaces : la ville fantôme de Famagousta à Chypre, une station balnéaire interdite d’accès depuis la division de l’île en 1974 ; le site oublié de la Foire international Rachid Karamé à Tripoli au Liban, un projet inachevé d’Oscar Niemeyer en 1962 et la cité ouvrière Fordlândia construite par l’industriel américain Henry Ford au cœur de l’Amazonie brésilienne en 1928. L’exposition nécessite des explications. Le guide du visiteur est recommandé.