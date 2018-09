BOZAR LAB : Starts Prize ’18 & Tendencies, au coeur du laboratoire scientifico-artistique de demain

Le Starts prize récompense des projets qui s’aventurent dans l’art, la science et la technologie. Le BOZAR LAB propose une exposition consacrée à ces projets qui attestent d’un mariage possible entre les trois domaines qui ont souvent été présentés comme incompatibles. Dans la croyance populaire, l’exactitude de la science et de la technologie ne pouvait entrer en contact avec l’imaginaire artistique. Pourtant c’est cette précision qui permet aujourd’hui des oeuvres tout à fait innovantes et qui s’inscrivent dans leur époque.

Du 19 au 30 septembre, le BOZAR Lab proposent une double exposition gratuite pour découvrir l’innovation artistique et comment les artistes d’aujourd’hui se servent de la science et la tech dans la création.

Tendencies. The Sound Edition

L’exposition prendra la forme d’installations sonores qui fusionnent les arts visuels, le son et la science. Six artistes, dont trois Belges interrogent les liens possibles entre les différents champs et utilisent le son comme un matériel artistique qui entre en résonance avec les matières plus tangibles.

Les artistes : Christoph de Boeck (BE), Aernoudt Jacobs (BE), Kurt d’Haeseleer (BE), Pascal Broccolichi (FR), Voldemärs Johansons (LV), Katerina Undo (GR).