BIP2020 : 7 péchés capitaux affichés dans les rues de Liège

Un peu partout dans les rues de Liège, des affiches noires et blanches fleurissent sur les murs, les abribus et poteaux. Allant toujours de pair, elles représentent l’un des sept péchés capitaux, mis en lien avec le capitalisme, et font partie d’une performance artistique initiée par deux jeunes artistes, dans le cadre de la Biennale de l’Image Possible (BIP) 2020.

"Orgueil" dans les rues de Liège - © Tous droits réservés Camille Dufour et Rafaël Klepfisch sont originaires de Bruxelles. Leur projet démarre en 2019 dans les rues de la capitale. Les estampes ainsi affichées sont des déclinaisons des sept péchés capitaux version contemporaine, car l’orgueil, la gourmandise, l’envie, la colère, l’avarice, la paresse et la luxure s’affichent comme des travers du capitalisme actuel. Chaque péché est composé de deux xylogravures : une figurée et une textuelle. Le "dessin" fourmille de détails, d’ironie et de noirceur, le texte, lui, est destiné à être complété par les visiteurs ou les passants.

BIP : 7 péchés capitaux dans les rues de Liège - © Tous droits réservés Pour BIP2020, les deux artistes investissent un lieu symbolique, l’ancien magasin Decathlon de la rue Feronstrée, temple autrefois dédié à la surconsommation. Le lieu est réhabilité en “manufacture de résistance temporaire”, et Camille Dufour et Rafaël Klepfisch y impriment à la main, chaque week-end, un nouveau péché en cent exemplaires. C’est donc un geste artisanal qui reprend place dans un endroit qui a longtemps sacralisé la production de masse. Mais la performance ne se fait pas que grâce aux artistes. Spectateurs et spectatrices sont au centre du dispositif. Chaque paire d’estampes imprimée est à emporter, et chacun est invité à afficher le diptyque en ville, à la manière d’une publicité, dans l’endroit de son choix, et à envoyer par mail une photo ainsi que la localisation des affiches. Les photos seront publiées sur le site internet, tandis que chaque localisation est gravée sur une carte géante en bois, qui sera imprimée à la fin de la BIP. Vers le site internet : 7pechesducapitalisme.com