Betsabeé Romero amène le Mexique à Lille Eldorado

Lille vit une saison culturelle sur le thème de l’Eldorado.

La métropole a invité un pays : le Mexique. Elle inaugure aujourd’hui une semaine mexicaine avec des expositions, des concerts, du théâtre, du cinéma et de la gastronomie.

Une exposition au long cours se tient jusqu’au 26 juillet à la Maison Folie l’Hospice d’Havré à Tourcoing. La chapelle et les salles d’exposition sont investies par Betsabeé Romero, une artiste mexicaine fortement ancrée dans sa culture, mais à l’imaginaire nomade. La voiture est son véhicule et les références à la culture graphique de son pays sont nombreuses. Elle photographie des voitures customisées de motifs. Elle incise les pare-brise d’une floraison de signes. Elle récupère des pneus usagés qui gardent à leur semelle les traces du passé. Elle grave dans le caoutchouc des formes décoratives empruntées au lexique traditionnel mexicain. Les dessins dorés à la feuille anoblissent la banalité d’un objet mis au rebut, symbolique de nos déplacements et de nos migrations.

Betsabeé Romero est une artiste conceptuelle qui recourt au travail de la main en collaborant avec des artisans.