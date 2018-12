BESIX RED permet de prolonger l'expo de street-art STROKAR INSIDE jusqu'au 30 avril

L'entreprise belge de développement immobilier BESIX RED a annoncé jeudi qu'elle prolongeait, du 31 décembre jusqu'au 30 avril, la mise à disposition de son bâtiment, situé dans l'ancien Delhaize Molière de la chaussée de Waterloo à Ixelles, pour faire perdurer l'exposition de la plateforme du Street Art STROKAR INSIDE.

Les deux acteurs ont conclu jeudi un nouveau partenariat. "BESIX RED veille, au travers de nombreuses initiatives, à soutenir les artistes aux concepts novateurs et fédérateurs qui offrent une réelle plus-value et réflexion humaine", explique Gabriel Uzgen, CEO de BESIX Real Estate Development.

"BESIX RED vise essentiellement à rendre la culture accessible au plus grand nombre, aussi longtemps que cela ne met pas en péril son activité principale qui reste la promotion immobilière."

L'entreprise a, à de multiples reprises, proposé ses bâtiments pour diverses expositions: The Cosmopolitan en mars et avril 2013 ainsi qu'en décembre 2015, Les Dunant Gardens de Gand en mars 2015, le projet résidentiel Oxygen à Auderghem en février 2017 et prochainement la mise à disposition de la palissade entourant un projet à la Porte de Ninove.

"Le promoteur immobilier est encore trop souvent dépeint comme une businessman qui n'a d'intérêt que son propre profit", poursuit Gabriel Uzgen. "Au sein de BESIX RED, nous avons la volonté de changer cette fausse image véhiculée et de montrer, au moyen de nos programmes immobiliers respectueux de leur environnement, que le métier de promoteur va au-delà de la brique pour s'insérer harmonieusement dans le paysage socio-économique."

STROKAR INSIDE proposera entre autres l'exposition temporaire des artistes Madame et Ad Ec du 7 au 22 décembre. Lors de la soirée de vernissage du 7 décembre, un invité surprise réalisera également une intervention au sol.