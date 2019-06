Passeurs de Lumière, la rencontre de deux maîtres verriers exceptionnels, et en harmonie autour de la lumière, du feu, du verre et du métal. Un travail puissant, tout en force, pour tendre vers la légèreté, et la transparence pour l'un, et la couleur pour l'autre. Une expo magique, qui apporte une forme de sérénité.

Au CC de Dinant jusqu'au 29 septembre

Christine Pinchart a rencontré Grzegorz Gurgul et Bernard Tirtiaux