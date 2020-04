Belgicart : un concours pour les artistes de 12 à 100 ans proposé par Bozar

Si vous rêvez d’exposer dans un musée, si vous avez un talent particulier pour les arts visuels, si vous avez entre 12 et 100 ans et vous désirez participer à une exposition collective… Bozar vous offre une opportunité à ne pas manquer.

Bozar a le souci de " stimuler l’interaction sociale, le dialogue et le débat à travers la culture et l’art. " Un des moyens, orienté vers les jeunes, est le projet artistique participatif Next Generation Please! Tout au long de l’année scolaire, plusieurs groupes de jeunes participent à des ateliers et exposent ensuite le résultat à Bozar.

Cette année, l’institution a voulu dédoubler la formule avec Belgicart qui s’adresse aux artistes inconnu.e.s, quelque soit l’âge de leurs artères…