Before Time Began, l'art aborigène contemporain. Une exposition-événement au Musée d'Art et d'Histoire

L'art aborigène fascine. Il est empreint de mystère mais aussi facile d'accès avec ses formes simples et éclatantes de couleurs. Mais c'est loin d'être un art décoratif. Et loin d'être un art du passé. L'exposition Before Time Began au Musée d'Art et d'Histoire est consacrée aux œuvres aborigènes contemporaines : des années 50 à nos jours. L'occasion de découvrir une culture complexe et ésotérique bien mal connue. La plus ancienne culture ininterrompue au monde. Elle se perpétue depuis 65.000 ans. Outre les œuvres picturales, rassemblées par la Fondation Opale à Lens (Suisse), le plus important centre européen pour l’art et la culture aborigènes, le musée a rajouté un volet ethnographique avec une série d’objets usuels, dont les fameux boomerangs, et une série du photographe aborigène Michael Cook.

10 images Nawaram le Python dévorant l'ancêtre femme Ngalyangdon, Lofty Bardayal Nadjamerrek, 1975 © Xavier Ess/RTBF

Le "Rêve" au centre de la culture aborigène La culture aborigène est exclusivement orale. Le savoir ancestral se transmet par la parole et passe de génération en génération au cours de rituels et de cérémonies. C'est une culture de transmission des lois du clan à travers des récits mythologiques. Le concept de " Rêve " y tient un rôle essentiel. Le Rêve est une époque mythique au cours de laquelle des êtres ancestraux comme les Tingari, les Sept Sœurs, le Serpent Arc-en-ciel et de nombreux autres ont créé la terre, la faune et la flore, les êtres humains, l’eau, les étoiles... Comme l'indique le titre de l'expo Before Time Began, le Temps du Rêve des Aborigènes est un temps universel. La Création est à la fois passé, présent et futur. On comprend d'emblée que le sens des œuvres, chargées de symboles, est réservé aux initié.e.s... que nous ne sommes pas. Le secret est donc bien gardé, mais cela n'enlève rien à la fascination que provoquent ces peintures. Il faut s'arrêter sur les cartels qui nous parlent de l'Homme-eau, du Rêve des fruits du Bush ou des Femmes-souris. Les peintures expriment l'identité spirituelle du clan.

10 images Histoire des femmes à Yalukuru, Old Mick Wallangkarri Tjakamarra, 1974 © Xavier Ess/RTBF

10 images Deux arbres, installation collaborative, 2018 © Xavier Ess/RTBF

L'exposition : à la découverte d'une culture Before Time Began présente, en une centaine d'oeuvres, l’évolution des pratiques contemporaines. A partir des peintures faisant usage de pigments naturels sur écorce des années 50, jusqu’aux tableaux sur toile et installations de 2020. C’est dans les années septante que se constitue un mouvement artistique influencé par l’époque : des artistes utilisent alors la peinture industrielle sur toile et sur panneau. Aujourd’hui, des centres d’art établis dans les communautés rassemblent les artistes et promotionnent l’art aborigène. Des œuvres collectives, d’hommes ou de femmes, sont aussi produites. On en voit deux exemples remarquables en grand format, "La loi des femmes est vivante sur nos terres" et "Notre terre est sacrée". Une video montre cette pratique ancestrale de peinture au sol. Le clou de l’exposition est l'installation Kulata Tjuta, constituée de 1.500 lances entrelacées pour former un Kupi kupi, un gigantesque tourbillon de poussière en forme d'entonnoir comme ceux qui se constituent dans les régions désertiques. Cette tornade exprime le bouleversement provoqué par l'arrivée des européens, mais est aussi un symbole d'espoir aujourd'hui.

10 images SAns titre, Kunmanara (Willy) martin, 2018 © Xavier Ess/RTBF

10 images Kulata Tjuta - Kupi kupi/Beaucoup de lances - Tourbillon de vent, création collective, 2019 © Xavier Ess/RTBF

Un art contemporain pas contemporain Aujourd'hui encore les communautés aborigènes sont discriminées en terme d’emploi, d’accès à la santé et à l’éducation. La question de la restitution des terres spoliées par le colonisateur est toujours d'actualité. Pourtant, on ne retrouve aucun de ces thèmes dans les œuvres récentes. Il s’agit "d'un art contemporain pas contemporain", explique Georges Petitjean, l’un des commissaires. Il s’agit plutôt d’entretenir cette culture de transmission. Avec comme élément principal, l'harmonie avec la Terre nourricière et le respect de toute forme de vie. Une vision holistique antispéciste qui devrait plaire à Aymeric Caron !

peindre c'est revisiter les actions créatrices des ancêtres

Si les quelques œuvres crées dans un langage contemporain ( peinture figurative illustrant une histoire traditionnelle, installation " rock ") sont peu convaincantes, on s’arrêtera sur la série Civilised du photographe aborigène Michael Cook. Il a réalisé de grands portraits d’hommes et de femmes aborigènes revêtu.e.s des costumes historiques des premiers colons européens. Le portrait est surchargé de phrases issues de leurs carnets, par exemple celle du lieutenant britannique James Cook en 1770 "On peut vraiment dire que ces gens sont à l'état pur de la nature, et ils peuvent sembler à certains être les plus misérables de la terre ; mais en réalité, ils sont bien plus heureux que ... nous, Européens." Un travail sensible. A y regarder de près, la photo est maculée de points, rappelant la technique au bâtonnet des peintures traditionnelles.

10 images © Tous droits réservés © Tous droits réservés

Laissez voyager votre esprit parmi ces images initiatiques dont le sens nous échappera toujours, mais dont la part de mystère donne toute l’épaisseur. Before Time Began est une échappatoire, bien éphémère, à la société du big data qui est la nôtre. En pratique : Before Time Began - Art aborigène d'Australie du 22.10.2021 au 29.05.2022 Musée d'Art et d'Histoire Parc du Cinquentenaire - 1000 Bruxelles

10 images Notre terre est sacrée (détail), oeuvre collective des hommes du pays APY, 2018 © Xavier Ess/RTBF