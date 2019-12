“Bas les masques” : Boris Pramatarov & Sophie Ung

Les deux artistes en recherche d’identité seront exposés au Sterput, à partir du 9 janvier.

Boris Pramatarov est un jeune artiste résident à Bruxelles, originaire de Sofia en Bulgarie. Il propose un univers à la fois inquiétant, sombre et absurde, teinté d’étrange et de multiples détails. Doué d’une grande technicité, l’illustrateur parvient à donner à ces œuvres une finesse extrême. Boris Pramatarov a suivi des études de design graphique à l’Académie Nationale des Arts de Sofia et d’arts graphiques à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Gand, il a parfait sa technique illustrative à la Duksung Women University de Séoul puis à la Sint-Lukas School of Arts de Gand. De son côté, Sophie Ung a étudié aux Beaux-Arts de Valenciennes puis à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Son univers artistique est très influencé par son histoire personnelle et son enfance, ses œuvres sont colorées et d’apparence naïves. Ces illustrations font souvent référence au Cambodge, le pays dont est originaire son père mais aussi à son attrait pour la pop culture.

Sophie Ung et Boris Pramatarov ont créé LAC (“Line Across Circle”) en 2017, qui symbolise l’union de leurs deux mondes artistiques à travers des illustrations, dessins, tattoos, peintures et livres. Le duo se questionne sur des thématiques communes comme le souvenir, l’existence, l’identité, ou le conflit entre le soi et la vérité. Après une exposition à Vienne cette année, les deux univers de Sophie et Boris fusionnent une nouvelle fois dans “Bas les masques”, au Sterput à partir du 9 janvier.