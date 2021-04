BAM : dans le "Secret Garden" d'Arne Quinze, où la nature questionne la culture

Il y a quelques semaines avait lieu le démontage de la sculpture d’Arne Quinze, "The Passenger" dans le centre de Mons. Présente depuis six ans dans l’espace public montois, la statue a fini par être démontée afin d’être recyclée. La ville de Mons ne sera cependant pas en reste : une exposition consacrée à l’artiste est prévue au BAM (Musée des Beaux-Arts de Mons) dès le 29 mai.

L’exposition, qui sera également la première rétrospective consacrée à Arne Quinze, plonge le visiteur au cœur de la relation entre culture et nature. Cette tension est en effet au cœur du travail de l’artiste, depuis le début de sa création artistique. D’abord graffeur, puis peintre impressionniste et enfin plasticien, la réappropriation de l’espace public est au cœur du processus créatif d’Arne Quinze :

“Depuis les murs froids et aseptisés de la maternité, jusqu’à l’enceinte de l’école ou du travail, nous vivons en vases clos. Nous devons réinventer notre rapport à l’espace public et réactiver la nature et sa diversité dans celui de la ville.”