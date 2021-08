Avec déjà 60.000 visiteurs, la Triennale de Bruges enchante la ville et ses visiteurs

La Triennale de Bruges 2021 : TraumA dure encore deux mois, jusqu’au 24 octobre. D’ici là, 13 installations artistiques et architecturales, dans des lieux connus et moins connus de Bruges, célébreront la diversité et la mobilité de cette ville unique. À l’heure actuelle, la Triennale de Bruges totalise déjà plus de 60.000 visiteurs.

"Le caractère exceptionnel de cette troisième édition était perceptible d’entrée de jeu. La longueur de la crise sanitaire n’a pas seulement entraîné des problèmes logistiques à l’origine d’un ralentissement productionnel, mais aussi une diminution du nombre des visiteurs étrangers à Bruges. Néanmoins, c’est une édition très réussie. Après plus de trois mois, nous comptons déjà plus de 60.000 visiteurs, et l’enthousiasme suscité par la Triennale dans notre propre pays n’est pas près de se tarir.” déclare le bourgmestre de Bruges.

Avec 42.000 visiteurs, l’installation Strangler d’Héctor Zamora est le principal pôle d’attraction de cette triennale. Son installation prend forme d’un échafaudage industriel autour d’un grand pin autrichien dans le jardin clos de la Gezellehuis. Il permet aux visiteurs une interaction différente avec l’arbre, la nature et finalement eux-mêmes. Ceux qui terminent l’ascension sont récompensés par une superbe vue sur un quartier peu connu de Bruges.

Grâce à l’installation Disentanglement de l’artiste américaine Laura Splan, le musée O.L.V. ter Potterie, dans la Potterierei, voit ses chiffres de fréquentation augmenter considérablement. Il a déjà attiré plus de 25.000 visiteurs.

La Danse Macabre de Hans Op de Beeck (photo), carrousel monumental, monochrome et immobile, attire également l’attention, ainsi que Banisteria Caapi (Desnatureza 4) de Henrique Oliveira et l’installation textile haute en couleurs d’Amanda Browder, Happy Coincidences, qui a nécessité la collaboration de plus de 750 Brugeois. 11.720 visiteurs ont déjà apprécié l’exposition La ville poreuse à la Poortersloge. Cette exposition collective, qui se prolonge jusqu’au 26 septembre, est proposée en accès gratuit, sur réservation.

4 images Le mur latéral du musée de la dentelle (VZW Kantcentrum) est recouvert de l’une des trois installations textiles colorées réalisées par l’artiste américaine Amanda Browder. © Triënnale Brugge (page Facebook) Danse Macabre de Hans Op de Beeck sur Sint-Maartensplein. © Triënnale Brugge (page Facebook) Colonnade | @Gijs Van Vaerenbergh | Baron Ruzettepark © Ville deBrugge / Matthias Desmet

Nombre de visiteurs font appel à un guide de la Triennale de Bruges pour les accompagner à la découverte du parcours. Jusqu’à présent, 628 visites guidées ont été réservées, pour la plupart en néerlandais (la Triennale de Bruges 2018 s’était terminée avec 653 réservations enregistrées).

Plateforme virtuelle