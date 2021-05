Au musée Marmottan, le peintre danois Krøyer célèbre la lumière, les cieux et la mer

L’exposition, qui ouvre avec retard en raison du confinement et se poursuit jusqu’à fin septembre, est l’une de celles qui peut redonner le moral par la lumière qui en émane.

Après "Vilhelm Hammershøi" au musée Jacquemart-André et "L’Âge d’or de la peinture danoise" au Petit Palais, c’est à nouveau un artiste du petit royaume scandinave qui révèle à Paris le charme de sa palette et rend avec délicatesse la lumière cristalline de l’extrémité du Jutland, et des pays du nord en général.

Placée sous le haut patronage de Margrethe II du Danemark, c’est la première exposition monographique consacrée en France à ce peintre prolifique, redécouvert il y a une cinquantaine d’années.

La vivacité de ses cieux et mers égale-t-elle les subtiles lumières d’intérieurs de Hammershøi (1864-1916), peintre dont la notoriété a fait ombre à toute une génération d’artistes danois ? Krøyer "est au plein air ce que Hammershøi fut à la scène d’intérieur", répond le Musée Marmottan.