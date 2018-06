Au C12, une exposition esquissée

L’immense lieu aux allures berlinoises qui a été réhabilité en espace dédié à l’alternatif et à la créativité par le collectif Deep in House , espère bien devenir un acteur culturel prépondérant à Bruxelles en accueillant non seulement des soirées électro-house mais aussi des concerts (FiftyFifty Session), des expositions et des installations artistiques en tout genre.

Les deux illustratrices belge et française Coline Cornélis et Cha Coco exposent leurs esquisses délicates et pleines d’émotions tout l’été dans cet espace. Coline Cornélis est une jeune illustratrice et DJ ayant suivi des études à l’ULB, elle travaille à la maison de littérature Passa Porta. Cha Coco, Charlotte Chauvin a suivi un cursus à l’ERG, elle est libraire chez Candide. Elle a déjà sorti un livret risographié, Les Petites Distances. Les deux artistes possèdent un trait fin et expressif, avec un sens de la composition développé pour Cha Coco et un sens du détail accru pour Coline Cornélis. L’exposition “Des Esquisses” donne l’occasion de découvrir deux talents, les soutenir et pourquoi pas acheter leurs oeuvres, et puisque leurs aptitudes sont multiples Coline vend aussi ses cassettes.

