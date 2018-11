Assiettes parlantes, à Keramis

Du 10 novembre 2018 au 10 mars 2019, Keramis invite les visiteurs et les passionnés de la Faïencerie Boch Frères Keramis à découvrir les Assiettes parlantes. Cette exposition, initiée par le Musée Ariana, musée suisse de la céramique et du verre a été reprise et développée par Keramis. Le musée suisse y exposa des productions en faïence fine à décor imprimé et légendé, issues de ses collections et provenant de faïenceries françaises et suisses. Les manufactures belges dont Boch Frères Keramis à La Louvière, ont également produit des assiettes similaires reprenant des thèmes communs à l’ensemble des manufactures européennes mais également des sujets et des motifs innovants. Une collaboration est donc née entre les deux institutions muséales afin de développer l’exposition suisse en Belgique et de la compléter avec les collections de Keramis. Humour, caricatures, voyages, chants, détente et Histoire seront au programme de cette nouvelle exposition.

Une partie didactique consacrée aux techniques d’impression sera également proposée grâce à la mise en valeur de planches en cuivre et de pierres lithographiques appartenant à la Fédération Wallonie-Bruxelles, mises en dépôt à Keramis.

Les “Assiettes parlantes” sont également l’occasion d’aborder des thèmes plus larges tels que les productions publicitaires et commémoratives chez Boch Frères Keramis. La faïencerie réalisa divers services et objets publicitaires pour elle-même mais aussi pour la ville de La Louvière, la Famille royale, l’armée, des entreprises qui seront présentés par le biais de la collection de M. et Mme Cabus-Maloteaux, généreusement donnée à Keramis.

Enfin, un troisième volet sera consacré à la création contemporaine. Keramis vous présente le travail de Julie Decubber et Safia Hijos ainsi que des étudiants de La Cambre, et également d'Olivia Mortier, qui détournent et revisitent ces productions parlantes.