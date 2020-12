"Artiste ou modèle", une exposition féminine et participative à Namur

► A lire aussi : Namur en Lumière, l’événement qui soutient le secteur culturel et artistique

"La femme vue par la femme à travers les collections communales" est le fil conducteur de l’exposition Artiste ou modèle. Pour l’occasion, dix artistes contemporaines ont revisité trois œuvres de la commune : les peintures Portrait de Netta Duchâteau de Marcel Hess et Vigilance d’Emile Motte, ainsi que la sculpture Le penseur de Paule Bisman. Après la sélection de ces trois œuvres, un appel à projets a été lancé aux artistes féminines afin qu’elles réalisent une création "miroir" à l’une de celles-ci. Photo, peinture, sculpture,… : elles étaient libres de choisir la technique utilisée. Au total, une soixantaine de projets ont été remis. La sélection des dix œuvres a été faite en fonction de la qualité artistique, de l’originalité et de la pertinence par rapport à la thématique.

En plus de cette participation citoyenne dans les œuvres, la scénographie a, elle aussi, été confiée à un groupe de femmes de tout âge et d’horizons divers. Encadrées par une scénographe professionnelle, elles ont conçu, sur un mode collaboratif, une exposition conceptuelle et ludique.

Autre élément original de cet événement : l’illustrateur et sérigraphe Jo Delannoy, alias Jodessineunpeu, a revisité les trois œuvres "coups de cœur" de l’exposition. Découvrez sa réalisation à proximité de la Galerie du Beffroi durant la durée de l’exposition.

En pratique :

Du 5 au 31 janvier

Rue du Beffroi 13 à 5000 Namur.

Visite gratuite sur réservation au 081/22.84.76 ou en ligne