ArtContest 2018 : les émulations artistiques contemporaines

Pour la quatorzième année aura lieu le concours dédié aux jeunes artistes habitant en Belgique. L’exposition se tiendra du 26 septembre au 20 octobre, le vernissage se déroulera le 25 septembre avec la remise des prix.

Comme chaque année, ArtContest célèbre la jeunesse de l’art et soutient la création artistique en Belgique. Le but de ce concours est de suivre des talents de moins de 35 ans résidant dans notre pays, les regarder évoluer, les encadrer et les épauler dans le lancement de leur carrière. Grâce à un jury de professionnels et une exposition ouverte aux curateurs, galeristes et critiques, ArtContest offre une visibilité rêvée aux jeunes pousses.