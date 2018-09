“Art Recycling Terminal” de Johan Van Geluwe au Recyclart

La seconde exposition du Recyclart hors ses murs rend hommage au grand architecte engagé Johan Van Geluwe, à partir du 14 septembre.

Après son déménagement (forcé) de la gare de Bruxelles-Chapelle, le Recyclart a trouvé refuge dans la tour WTC 1 du quartier nord. Le centre d’art multidisciplinaire alternatif a relevé le défi de présenter les expositions prévues avant son éviction, grâce à l’installation The Replica qui a été transportée dans son nouvel espace.

L’exposition architecturale “Art Recycling Terminal” de Johan Van Geluwe prendra donc ses quartiers au Recyclart ressuscité. Né en 1929 à Waregem, l’architecte tout à fait à part s’est construit un style en marge, revendicateur et politique. Son univers à la fois imaginaire et matière donne vie à des institutions fictives (The Museum of Museums) et s’inscrit dans une double perspective locale et globale. Johan Van Geluwe est un artiste qui emprunte à la fois au kitsch, à l’utopie, au réel et à l’avant-garde pour délivrer une critique de la société. Il aime également mêler la culture populaire à l’histoire et l’architecture via des installations, des diaporamas etc.