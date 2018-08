"Art on Paper" : la foire du dessin contemporain revient début septembre

Le festival dessiné revient à BOZAR du 6 au 9 septembre pour mettre à l’honneur les galeries et artistes contemporains.

"Art on Paper est un salon avec une direction artistique soutenue par un comité de sélection indépendant, réunissant des professionnels de l’art et des collectionneurs, qui assure la qualité et la pérennité de sa ligne éditoriale à la fois vivante, innovante et stimulante."

Depuis trois ans, “Art on Paper” s’est petit à petit imposé dans le paysage bruxellois comme un salon incontournable dédié au dessin contemporain. Les 4 jours du festival proposeront cette année encore de découvrir pas moins de 50 galeries belges et internationales qui mettent à l’honneur des dessinateurs et dessinatrices dans des espaces de création dédiés, installés à BOZAR. Parmi les 50 artistes présentés, 6 ont été chargés de collaborer dans le “project space”, un espace commun. Ces six talents sont issus de très jeunes structures et galeries ouvertes il y a quelques mois.

“Art on Paper” met à l’honneur le dessin sous toutes ses formes et approches, inventives et actuelles, contemporaines. En parallèle, un jury décerne le Eeckman Art Prize qui permet au lauréat de disposer d’une bourse de production et d’une exposition sur le salon.