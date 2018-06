Art et marges x Singulier : tatouage au musée

A l’occasion du vernissage de sa collection estivale le 21 juin, le musée art et marges propose une démarche tout à fait originale : des tatouages inspirés des oeuvres.

En ce jour du solstice d’été, le musée de l’art outsider, brut et contemporain propose un défloration de sa nouvelle exposition. Le vernissage de la “Collection été #3” dévoilera donc les trésors cachés de la collection permanente du musée mais aussi les nouvelles acquisitions, des surprises, des coups de coeur, en bref, un florilège des oeuvres représentantes de l’art brut.

Dans le même temps, le musée art et marges s’allie avec le salon de tatouage Singulier et fait venir des tatoueurs pour encrer dans la peau de ceux qui le veulent des oeuvres de la collection été. C’est une démarche particulièrement originale et inventive pour rendre un hommage épidermique à l’art en marge. Les tatouages disponibles seront donc des inspirations ou reproductions des toiles du musée et coûteront 50, 80 ou 100 euros en fonction de la taille, un tarif relativement abordable. Pour profiter de l’évènement et des tatouages, il suffit de se présenter au musée le plus tôt possible puisque les réservations ne sont pas prises en compte. L’évènement hybride se fera aussi musical avec les notes tziganes d’Odessalavie, à partir de 20 heures.